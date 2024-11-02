Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах туристов на неизвестный вирус

Роспотребнадзор запросил в минздраве Турции информацию о неизвестном вирусе после жалоб российских туристов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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Ранее в СМИ появилась информация о вспышке неизвестного вируса в отелях Белека, который находится на территории провинции Анталья. Туристы жалуются на высокую температуру, которая плохо сбивается лекарствами, расстройство желудка и сыпь на руках и ногах.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты ведомства взяли на контроль сообщения о неизвестном вирусе.

"Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости соблюдать правила личной гигиены, пить только бутилированную или кипяченую воду, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

Между тем в больницах Антальи наличие массовых жалоб от российских туристов на "мощный вирус" пока не подтвердили. В муниципалитете провинции заявили, что информации о жалобах россиян у них нет.