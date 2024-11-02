Эксперт по безопасности Андрей Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал введение новых требований к работе охранников в школах, которые, помимо прочего, предполагают наличие у них служебного оружия.

Ранее, как передавала газета «Известия», Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций», который вступит в силу с 1 января 2025 года. Согласно нововведениям, при введении режима повышенной опасности охранникам нужно будет надевать жилет и шлем, в обычной ситуации — быть на посту с резиновой палкой и наручниками.

Новые поправки в ГОСТ недостаточно регламентируют вопрос о применении оружия охранниками в школах, в связи с чем для них возникают существенные риски, отметил эксперт. По его словам, в нынешних законодательных условиях сотрудники охраны не имеют права применять оружие, когда вокруг них находится много людей, в особенности несовершеннолетних.

Все эти расплывчатые формулировки о «введении режима усиленной охраны при резкой смене криминогенной обстановки» пишут неграмотные люди. Они просто подставляют охранников, которые в случае инцидента будут несколько секунд размышлять о том, могут ли они стрелять или нет, посадят ли их в тюрьму после этого или нет. Сотрудник охраны не должен размышлять в экстренных ситуациях. Сотрудник охраны – это обороняющаяся сторона, и он всегда будет проигрывать по времени нападающей стороне. Он ничего не успеет сделать, если стрелок внезапно достанет оружие. Поэтому у охранников должна быть защита. Он должен находиться или за бронированной стойкой, или за бронированным стеклом, поскольку он физически не может среагировать быстрее, чем атакующий… Кроме того, скорее всего, у охранников будут бронежилеты 2 класса, и даже пули 12 калибра их просто проламывают. Даже если пуля не зашла внутрь – человек умирает от болевого шока. Получается, что в экстренных ситуациях даже хорошо подготовленные охранники, например бывшие спецназовцы, не смогут предотвратить нападение. Так что, полагаю, все эти поправки – для самоуспокоения. Андрей Павлов Эксперт по безопасности, сотрудник СПБ «Русская охрана»

Нововведения в ГОСТ, помимо прочего, предполагают рост трат на школьную охрану, подчеркнул Павлов.

«Готовы ли школы платить за пистолеты и бронежилеты охранников, за их специальную подготовку? Пистолет нужно арендовать, для него должна быть оружейная комната. Покупать нужно будет и бронежилеты, а стоят сейчас они немало – даже бронежилеты 2 класса. Также сотрудников охраны нужно будет лицензировать по шестому разряду – они каждый год проходят проверку, на которую тратят порядка 15 тыс. рублей. Эти проверки оплачивают частные охранные предприятия, но им тоже нужно будет откуда-то брать эти деньги. Получается, их надо будет «достать у кого-то из кармана». Школьный пост охраны при всех этих тратах будет стоить уже не 90 тыс. в месяц, а 250 тыс. Будут ли школы за это платить?» - задался вопросом специалист.

Павлов выразил мнение, что наличие оружия у охранников в школах должно привести к изменению законодательства в области частной охранной деятельности, а также закона «Об оружии». Кроме того, по его словам, к обеспечению безопасности в школах могли бы подключиться сотрудники полиции, Росгвардии и ГИБДД в рамках своей ежедневной работы.