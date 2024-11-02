Умер бывший главред "Российской газеты" Анатолий Юрков

Сегодня в возрасте 89 лет после продолжительной болезни скончался Анатолий Петрович Юрков, политический обозреватель "Российской газеты".

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Анатолий Петрович Юрков был главным редактором "Российской газеты" с 1995 по 2000 гг. До этого он возглавлял газету "Рабочая трибуна", был ответственным секретарем газеты "Труд".

А начинал свой журналистский путь Анатолий Петрович Юрков с "Комсомольской правды", где был легендарным редактором рабочего отдела. Его заслуги отмечены высоким званием "Заслуженный журналист Российской Федерации" и другими государственными наградами.

О месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.