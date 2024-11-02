Россиянке пообещали вернуть одного из сыновей-близнецов из зоны СВО

Жительнице Хоринского района Бурятии пообещали вернуть одного из ее сыновей-близнецов из зоны Специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил в аппарате уполномоченного по правам человека в республике.

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— Уполномоченный дала разъяснение что, если два родных брата участвуют в СВО, один из них подлежит возвращению в пункт постоянной дислокации воинской части и не направлению в зону боевых действий. Поэтому следует уведомить командование рапортом с приложением подтверждающих документов, — заявили в аппарате.

Также в зону боевых действий запрещено направлять тех солдат, у кого родственник погиб во время выполнения боевых задач, добавили в ведомстве.

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Омбудсмен и представители армии взяли этот вопрос под свой контроль. Если информация о том, что оба брата участвуют в военных действиях, то одного из них вернут в пункт постоянной дислокации воинской части, сообщает aif.ru.

2 ноября стало известно, что московские предприниматели занимаются покупкой и передачей необходимых предметов бойцам в зоне СВО. Это могут быть запчасти, инструменты, топливо и другие необходимые вещи.