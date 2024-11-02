Вассерман оспорил слова патриарха Кирилла о развлечениях во времена ВОВ

Во времена Великой Отечественной войны власти СССР внимательно относились к массовым развлечениям, и в стране даже снимали комедии, заявил «Ридусу» публицист и член Комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова патриарха Кирилла о том, что сейчас россияне предпочитают развлекательные передачи репортажам из зоны СВО, а в период ВОВ ничего подобного не было.

Депутат отметил, что исторические документы подтверждают: советские граждане во время войны развлекались достаточно разнообразно, и это было не всегда связано с военной тематикой.

Ставились классические комедийные пьесы, снимались комедийные фильмы. Бригады артистов также выезжали на фронт и развлекали наших солдат. Опять же, представления были не только на тему войны, хватало и классики. Несмотря на войну, руководство СССР очень внимательно относилось к массовым развлечениям, создавая для них новые возможности, — подчеркнул Вассерман.

Он добавил, что нельзя забывать об СВО, но другие сферы жизни также требуют внимания. К тому же война — это не самоцель, а только средства для того, чтобы сделать жизнь россиян лучше. На сегодняшний день ведется борьба с теми, кто хочет сделать ее хуже. Однако действительность должна состоять не только их этого, подытожил публицист.

Депутат ГД Вассерман: великие державы давно научились обмениваться малой кровью

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что у россиян сбился культурный код, так как вместо чтения новостей о боевых действиях в зоне спецоперации они предпочитают увеселительные шоу. По его словам, граждане устали от сводок с фронта, а это «обнажает некие духовные язвы».