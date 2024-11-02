Актриса Лидия Ильина умерла в возрасте 77 лет. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», ушла из жизни 1 ноября.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дата и место прощания не уточняются.

Ильина родилась 29 ноября 1946 года. Окончила Музыкально-театральное училище имени Палантая в Йошкар-Оле. С 2010 года начала сниматься в телесериалах.

Умерла актриса из сериала «Мажор»

Всего за свою карьеру Ильина приняла участие в съемках 66 проектов. В их числе есть известные сериалы: «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и другие. Последним проектом с участием актрисы стал сериал «Галя, у нас отмена-2».