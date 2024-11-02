Маленький лебедь оказался один на замерзающем водоеме в Кемерове

В Кемерове попал в беду маленький лебедь. Он оказался в одиночестве на водоеме, который начал замерзать.

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Жители микрорайона Кедровка в Кемерове попросили помощи в спасении лебедя. Совсем молодая птица отбилась от стаи и оказалась на небольшом озере в районе улицы Уньга.

Как рассказывают очевидцы, вода постепенно замерзает, оставляя новому жителю все меньше места для плавания. Пока он еще находит себе пропитание и переносит холода, однако вскоре может погибнуть.

Уже несколько дней жители Кедровки рассказывают о птице в соцсетях, надеясь найти того, кто сможет помочь ей.

Нашлись горожане, которые готовы предоставить место водоплавающему рядом с домашними птицами, однако горожане не знают, как поймать лебедя.