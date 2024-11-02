Первый политический беженец из США получил паспорт РФ

Политический беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Указ президента РФ о принятии Роблеса в гражданство опубликовали еще 21 октября. 2 ноября в актовом зале управления МВД России «Серпуховское» в Подмосковье прошло вручение паспортов иностранцам, среди которых был и американец.

Волк отметила, что Роблес прибыл в Россию еще в 1996 году и работал учителем английского языка. На данный момент является литературным переводчиком. После начала спецоперации он помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий.

«В ответном слове Джон Роблес сказал, что считает Россию своим домом. Он выразил благодарность сотрудникам полиции и органов государственной власти, которые оказали ему помощь в воплощении мечты о российском гражданстве», — добавила представитель МВД.

Как писали СМИ, Роблес родился в Пуэрто-Рико и получил американское гражданство. В подростковом возрасте он уехал в Калифорнию, где работал дальнобойщиком. Будучи приверженцем коммунистических идей, он пошел на контакт с сотрудником КГБ, а также пытался «завязать отношения с русским посольством». По словам Роблеса, из-за этого у него начались проблемы и он принял решение покинуть Соединенные Штаты.