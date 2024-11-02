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Первый политический беженец из США Джон Роблес получил паспорт РФ

Американец Джон Роблес, считающийся первым политическим беженцем из США, получил российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.

Первый политический беженец из США получил паспорт РФ
© Российская Газета
"Среди получивших документы - Джон Энтони Роблес, ранее проживавший в США", - отметила она.

Мужчина приехал в Россию в 1996 году, работал учителем английского языка. Сейчас он работает литературным переводчиком.

"После начала СВО помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий", - указала Волк.

Как рассказала представитель МВД, во время церемонии Роблес назвал Россию своим домом и поблагодарил всех, кто помогал ему с получением гражданства.

Общество
Ирина Волк
Россия
Соединенные Штаты