Первый политический беженец из США получил паспорт РФ

Первый политический беженец из США Джон Роблес получил паспорт РФ
Американец Джон Роблес, считающийся первым политическим беженцем из США, получил российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
"Среди получивших документы - Джон Энтони Роблес, ранее проживавший в США", - отметила она.
Мужчина приехал в Россию в 1996 году, работал учителем английского языка. Сейчас он работает литературным переводчиком.
"После начала СВО помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий", - указала Волк.
Как рассказала представитель МВД, во время церемонии Роблес назвал Россию своим домом и поблагодарил всех, кто помогал ему с получением гражданства.