Хасбик и «Гарольд, скрывающий боль» сделали совместное фото в Дубае

Блогеры Хасбик (Хасбулла Магомедов) и Пэйн Гарольд (Андраш Арато), известные на весь мир благодаря своей необычной внешности, впервые встретились и сделали совместное фото. Кадр опубликовал Гарольд в своем Instagram* (принадлежит Meta, организация признана экстремистской в РФ и запрещена).

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Знаменитости увиделись на неделе биржи Binance в Дубае, в рамках совместной презентации Web3 проектов Memeland и Hasbiland. Последний связан с Магомедовым.

«Приятно познакомиться», — написал Гарольд, отметив аккаунт Хасбика.

Напомним, что Арато получил популярность из-за мема про «Гарольда, скрывающего боль». В 2008-2009 годах он был моделью для стоковых фотографий, а его снимки завирусились из-за сочетания улыбки и грустных глаз. Мужчина завел блог и стал использовать интернет-популярность в коммерческих целях.

Хасбулла Магомедов родом из Дагестана. Он стал известен благодаря необычной внешности: из-за неустановленной генетической аномалии во взрослом возрасте блогер имеет детскую внешность, неразборчивую речь и рост менее 100 см.

* принадлежит Meta, организация признана экстремистской в РФ и запрещена