Снижена цена на элитный особняк Лерчек в Подмосковье

Поместье блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) в подмосковном городе Истра подешевело сразу на 1 млрд рублей из-за незавершенного строительства, отсутствия спроса и проблем с оформлением. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Telegram-канал Mash

Ранее Лерчек и ее супруг Артем Чекалин стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов. После погашения задолженности блогер подала на развод. По ее словам, их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования.

Артем Чекалин в свою очередь подал иск о разделе совместно нажитого имущества. Он хотел взыскать с супруги около 1,2 миллиардов рублей и автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 миллионов рублей. В итоге супруги разделили квартиры и машины, а также жилой дом в Истре и землю общей стоимостью в 1 млрд рублей.

Изначально дом, выстроенный в футуристической стилистике хай-тек с панорамным остеклением от крыши до земли продавалось за 21 млн долларов (1,8 млрд рублей), сейчас владельцы просят 879 990 000 рублей. Спроса пока нет.

Будущий владелец получит как здание в три этажа площадью 2193,5 квадрата в элитном поселке «Агаларов эстейт», так и 56 соток земли. В цоколе дома есть гараж на десять люксовых машин и свой кинозал, отмечает канал.

Однако, по данным Mash, объект проблемный, так как недостроен и является собственностью двух хозяев. Бывшие супруги поделили поместье пополам, хотя изначально владелицей была Лерчек.