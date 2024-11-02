Дочь Ильиной из «Слова пацана» назвала причину смерти матери

Дочь актрисы из сериала «Слово пацана» Лидии Ильиной в субботу, 2 ноября, рассказала о серьезном диагнозе матери.

Причиной смерти Лидии Викторовны называли сердечную недостаточность. Однако, по словам дочери Ильиной, у нее была миеломная болезнь — рак кровеносной системы.

29 октября состояние Лидии Ильиной резко ухудшилось. Отмечается, что ее срочно госпитализировали, но спасти не удалось. Последние месяцы были очень тяжелыми для артистки.

— В июне она сломала руку, и мы начали обследования. Оказалось, что у нее уже метастазы в костях. Она не хотела лечиться, боялась. Потом начали появляться боли, и какое-то время она еще терпела. Только в августе начали проходить исследования и уже поставили диагноз предварительный, который озвучила. Мама лежала дома, я за ней ухаживала. Болезнь спровоцировала хрупкость костей, они ломались от малейшего усилия, — вспомнила дочь актрисы в беседе с «ИА Регнум».

В субботу, 2 ноября, стало известно о смерти 77-летней Лидии Ильиной, которая сыграла в сериале «Слово пацана» бабушку Ералаша. По словам дочери артистки, прощание с Ильиной пройдет в больнице.

За свою карьеру Ильина участвовала в 66 проектах. Самые известные из них, помимо сериала «Слово пацана», — это «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы — 2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры» и «Интерны».