На Нижегородскую область обрушится циклон «Мартина»

Нижегородскую область в субботу, 2 ноября, накроет мощный циклон «Мартина», принеся с собой сильные снегопады и ураганный ветер, сообщили эксперты. Скорость ветра может достигать 19 метров в секунду, что создаст серьезную опасность для жителей региона.

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Продолжающееся арктическое вторжение приведет к усилению холодной погоды и снегопадам в ряде регионов, в том числе и в Нижегородской области.

Согласно прогнозам «Верхне–Волжского УГМС», днем ожидается усиление северо-западного ветра до 19 метров в секунду, вечером непогода сохранится. Кроме того, прогнозируется гололед, что может привести к опасным условиям на дорогах.

МЧС предупредило о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с непогодой. Сильный ветер может привести к обрыву проводов, сбоям в работе коммунальной системы, падению ветхих деревьев и старых конструкций.

Как передают NewsNN, жителям Нижегородской области рекомендуется проявить осторожность, избегать нахождения на улице во время сильного ветра, особенно вблизи высоких деревьев и зданий.

Синоптики предупредили, что в субботу, 2 ноября, в столичном регионе ожидается переменная облачность, утром будет идти мокрый снег.