Охранников школ в России обяжут иметь оружие и надевать бронежилеты

Охранников в школах обяжут иметь оружие, надевать бронежилеты и шлемы в зависимости от ситуации в регионе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Росстандарта Антона Шалаева.

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Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ "Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций", который вступит в силу с 1 января 2025 года. Теперь охранники в обычной ситуации должны быть на посту с резиновой палкой и наручниками, а при введении режима повышенной опасности - надеть шлем и бронежилет.

Также сотрудники ЧОПов должны иметь документы, которые доказывают, что они прошли дополнительную физическую подготовку. Стандарт станет обязательным для государственных организаций, которые нанимают частные охранные предприятия с помощью государственных закупок.

В августе прошлого года "Известия" писали, что в России появится ГОСТ для охранников школ, детсадов и профессиональных образовательных организаций с требованием по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта. В сентябре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что эффективность охраны образовательных учреждений стоит пересмотреть с учетом стрельбы в Ижевске.