Охранников школ и детсадов в РФ обяжут иметь наручники и резиновые палки

В России охранников школ и детсадов обяжут иметь при себе наручники и резиновые палки. Такую поправку утвердили Росстандарт в ГОСТ — это обязательно для учебных заведений, которые нанимают ЧОПы с помощью государственных закупок. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил глава службы Антон Шалаев.

При найме работников охраны без госзакупок у них, согласно новым правилам, должны быть документы, которые подтверждают факт их дополнительной физической подготовки.

Охранники также смогут посещать занятия по специфике оказания услуг и практические тренировки по действиям при нападении или возникновении чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении или за ее пределами.

Если в регионе вводится режим ЧС, то охранники должны быть в бронежилетах, бронекасках и со служебным оружием, передают «Известия».

Госпрограмму по подготовке и сертификации нянь предложили создать в России, чтобы родители оставляли детей с проверенными специалистами из госреестра. Отмечается, что родители смогут выбирать из реестра кандидаток, соответствующих их требованиям.

Стало известно, что с начала 2024 года за счет средств городского бюджета в границах «старой» Москвы построены и введены в эксплуатацию три учебных корпуса: в районах Ховрино и Чертаново Северное построили три образовательных учреждения, рассчитанные более чем на тысячу мест.