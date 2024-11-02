Китай и Россия могут упростить визовый режим: кто попадает под условия

Визовый режим между Россией и Китаем планируется упростить. Но не для всех. Соответствующий законопроект Минтранса РФ появился на портале проектов нормативных правовых актов. Пока упрощение получения документа предполагается лишь в области автомобильных грузоперевозок.

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«Наиболее активно наращиваются перевозки товаров в сообщении с КНР из центральных и уральских регионов России. Вместе с тем для российских перевозчиков выполнение такого вида перевозок грузов существенно сдерживается по причине невозможности оформления китайских виз категории С», – говорится в документе.

В настоящее время между Китаем и Россией действует соглашение, которое позволяет водителям получать многократные визы. Но лишь тем, кто участвует в обслуживании приграничной торговли между странами. Однако новые нормы предполагают упрощение визового режима для большинства перевозчиков, членов экипажей, экспедиторов и переводчиков, которые пересекают границу между странами.

Ранее стало известно, что в Приморье стартует инициатива по борьбе с незаконными перевозками на границе с Китаем. Рассматриваются изменения в законодательстве, касающиеся ответственности за транспортировку товаров незаконным образом. Фото: ФедералПресс / Анастасия Полетаева