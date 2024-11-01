Суд решил, является ли слово «овца» оскорблением

Моральной компенсации не будет.

Не так давно в Перми состоялось необычное судебное заседание. Две жительницы региона, считавшиеся для определенного момента подругами, сильно повздорили. В ходе выяснения отношений одна назвала другую «овцой». Оскорбленная девушка обратилась в суд. Подробностями истории поделились журналисты Telegram-канала Mash.

По данным представителей прессы, обиженная пермячка рассчитывала стрясти с заклятой подруги 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Однако представители высшей инстанции решили иначе. В ходе долгих судебных разборок служитель закона постановил, что слово «овца» не является оскорблением. В суде сослались на словарь, в котором «овца» определяется как «жвачное млекопитающее», а в переносном значении — как человек, сбившийся с пути. Свою моральную компенсацию девушка не получила.

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