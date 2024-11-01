В российском городе аварийный дом начал сыпаться на головы жильцов

В Петропавловске-Камчатском аварийный дом стал сыпаться на головы жильцов. О случившемся пишут «Аргументы и факты».

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С коммунальными проблемами столкнулись жители двухэтажного дома по улице Командорской. Потолочные перекрытия в одной из квартир начали разрушаться, как только начались ремонтные работы на крыше. Комнаты запорошило песком и чердачной трухой. Собственники опасаются дальнейшего обрушения.

«Сейчас в ванную, на кухню не зайти, в квартире ребенок, сестра очень переживает, не дай бог, что еще может рухнуть с потолка», — призналась местная жительница.

В управляющей компании собственников заверили, что в ближайшие дни оценят повреждения. Более точной информации там не предоставили. Обращение в администрацию также не помогло.

«Секретарь отослала ее в "одно окно", кажется туда всех отсылают по любым жалобам», — посетовала хозяйка.

Горожане давно жалуются на состояние дома, который скорее похож на деревянный барак. Шесть лет назад его признали аварийным, многие конструкции обветшали и сгнили. Жильцов поставили в очередь на расселение, но новых квартир пока так и не выдали. Собственники решили довести дело до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее схожая ситуация произошла в другом российском городе, Уфе, где в многоквартирном трехэтажном доме частично обвалилась крыша. Как выяснилось, в тот момент рабочие как раз занимались монтажом кровли.