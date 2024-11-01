В РПЦ сделали заявление о русских мужчинах

Нормальные сотрудники и руководители компаний обязаны иметь свои семьи, а не заводить романы на работе. Об этом заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, чьи слова приводит «Газета.ru».

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«Я думаю, что дело не в ограничении прав кандидатов на рабочее место, а в том что социальная норма — это семейный статус и для руководителя, и для сотрудников», — сказал он.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что достойные кандидаты на работу могут быть и среди холостяков, однако нормой при назначении должен оставаться семейный статус. Кипшидзе также подчеркнул, что мужчины должны брать большую ответственность за создание семей.