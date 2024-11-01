Стала известна судьба весившего 100 кг пса Кругетса

Сотрудники ветеринарного госпиталя «Зоозащита НН» в Нижнем Новгороде рассказали про текущую диету пса Кругетса, который год назад весил около 100 килограмм. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ветеринаров, за последние полгода Кругетс похудел на 50 килограммов, но он продолжает сидеть на диете. При этом каких-либо серьезных побочных заболеваний у пса не обнаружено, хотя дальнейший сброс веса дается Кругетсу тяжело.

«На данный момент Кругетс все еще на похудательной терапии, но еще сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него все же есть небольшой избыток веса. Никаких еще заболеваний у него нет», — рассказали ветеринары.

В «Зоозащите НН» также уточнили, что пока алабаю так и не нашли новых хозяев. При этом Кругетс, по словам собеседников агентства, является контактным животным, и явно когда-то жил в доме.

Напомним, что Кругетса нашли на улице в октябре 2023 года. На тот момент собака страдала от крайнего ожирения — ее вес составлял около 100 килограмм, из-за чего животному было тяжело и больно ходить. После этого ветеринары забрали Кругетса в госпиталь, где пса посадили на особую диету.

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