Исследование Rambler&Co: 43% россиян приветствуют обязательную регистрацию блогеров

По мнению 68% респондентов, лидеры мнений также должны нести ответственность за публикуемую информацию

С 1 ноября 2024 года группы и каналы в соцсетях с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они оценивают такой шаг и как он может повлиять на блогеров и непосредственно на контент.

Большинство россиян поддерживают идею, но при этом отношение к инфлюенсерам и их ответственности за публикации разнится: кто-то приветствует ужесточение, а кто-то опасается негативных последствий для творчества. Согласно результатам, контент от лидеров мнений регулярно смотрят 21% участников исследования, еще 26% читают несколько избранных авторов, а 53% почти не следят за их постами.

43% опрошенных россиян считают, что обязательная верификация для пабликов и каналов поможет урегулировать рынок блогеров и повысить к ним доверие. 27% относятся к вопросу нейтрально. В то же время 19% выражают обеспокоенность, полагая, что строгие правила могут ограничить творческий потенциал авторов. Ещё 11% воспринимают эту меру скорее позитивно, однако отмечают необходимость доработки некоторых аспектов закона.

68% опрошенных уверены, что создатели контента должны нести юридическую ответственность за распространение недостоверной информации. 19% – только если речь идет об общественно значимых новостях. Однако нашлись и те, кто считают, что публикации блогеров не требуют такого строгого регламента (13%).

Более трети (35%) полагают, что обязательная регистрация снизит желание блогеров производить контент. 28%, напротив, убеждены, что регулирование стимулирует творчество, так как повышает доверие аудитории. 23% предполагают, что некоторые из авторов могут сменить род деятельности. Лишь 14% уверены, что регистрация никак не повлияет на карьеры интернет-звёзд.

Изменения в содержании публикаций, по мнению респондентов, также предвидятся: 44% считают, что материалы станут более качественными и ответственными, а 17% полагают, что их количество уменьшится. Некоторые предсказывают превращение блогов в традиционные СМИ (14%) и столько же (14%) – что всё останется без изменений. Однако 11% убеждены, что контент станет скучнее.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 по 31 октября 2024 года, охват составил 72 396 интернет-пользователей, среди которых 57% мужчин и 43% женщин.