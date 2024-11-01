В Роспотребнадзоре оценили риски распространения оспы обезьян в России

Риски распространения оспы обезьян в России на данный момент минимальны. Такую оценку эпидемиологической ситуации сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

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«Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера. В РФ заблаговременно были приняты меры для выявления опасного заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках «Санитарного щита» на пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. Специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в частности тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.