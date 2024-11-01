Синоптик высказалась о присваивании циклонам человеческих имен

Метеорологи дают имена собственные только тропическим циклонам. При этом в последнее время в СМИ все чаще фигурируют такие названия, как «Мартина», «Иван», «Катя» или «Маша». Но все это – результат деятельности германской метеослужбы. Богатые клиенты платят ей деньги и говорят, как хотят назвать следующий циклон. Это чистая коммерция. И циклон, который назвали «Мартина», — это просто многоцентровый североатлантический циклон. Да, он довольно глубокий, но он не настолько опасный и мощный, чтобы принести такие разрушения, которые приносят тропические циклоны с именами собственными.

Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»