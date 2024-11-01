Синоптик высказалась о присваивании циклонам человеческих имен
Синоптик Татьяна Позднякова на фоне сообщений СМИ о надвигающихся на Москву циклонах «Мартина» и «Лидия» заявила некорректности присваивания человеческих имен тем циклонам, которые не являются тропическими.
Метеорологи дают имена собственные только тропическим циклонам. При этом в последнее время в СМИ все чаще фигурируют такие названия, как «Мартина», «Иван», «Катя» или «Маша». Но все это – результат деятельности германской метеослужбы. Богатые клиенты платят ей деньги и говорят, как хотят назвать следующий циклон. Это чистая коммерция. И циклон, который назвали «Мартина», — это просто многоцентровый североатлантический циклон. Да, он довольно глубокий, но он не настолько опасный и мощный, чтобы принести такие разрушения, которые приносят тропические циклоны с именами собственными.Татьяна ПоздняковаВедущий специалист информационного агентства «Метеоновости»
Названия тропическим циклонам заранее дает Всемирная метеорологическая организация, подчеркнула она.
«Ранее в России тоже была идея начать давать имена тем циклонам, которые могли принести нам большие неприятности, но ее никто не поддержал. Так что мы решили не отклоняться от решения ВМО присваивать имена собственные только тропическим циклонам», - добавила собеседница Рамблера.
Ранее Роскосмос показал снимок обрушившегося на Москву циклона.