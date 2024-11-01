Герой СВО первым в Татарстане получил автомобиль на ручном управлении

Кавалер ордена Мужества 22-летний Адель Уркунбаев первым из ветеранов СВО в Татарстане получил автомобиль LADA Granta на ручном управлении. В результате тяжелого ранения у молодого командира отказали ноги, но он продолжает вести активный образ жизни.

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На СВО Адель отправился добровольцем в июне 2022 года. За спиной имел службу в ВДВ. Воевал на самых горячих направлениях, в том числе в Изюме Харьковской области. Дослужился до командира роты - и это в двадцать лет! Первое ранение получил в плечо, подлечившись в госпитале, сразу вернулся на фронт.

В августе 2022 года он со своей группой вступил в неравный бой с противником. Подразделение противника превосходило их в десятки раз по численности. Спасая товарищей, Адель получил тяжелое ранение. Осколки от разорвавшегося рядом снаряда раздробили поясницу. Первое, что понял командир - он больше не чувствует ног.

Вернувшись в Татарстан, Адель Уркунбаев начал проходить программу реабилитации, а заодно и выучился водить машину на ручном управлении. Именно это позволило ему стать первым обладателем автомобиля по специальной госпрограмме.

"Адель у нас совершенно особый ветеран. Несмотря на молодость, он очень сильный и целеустремленный парень. С первого же дня, как мы с ним познакомились, команда фонда старалась быть рядом и помочь ему. Помочь в том непростом пути, по которому он с большим желанием идет, никогда не унывая. И сегодня он дошел до своего первого автомобиля", - сказала, вручая ключи, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Татарстане Гузель Удачина.

Еще троим ветеранам СВО, присутствовавшим на церемонии, выдали сертификаты на курсы вождения машин с ручным управлением. Как только они выучатся, тоже получат автомобили.

Недавно Адель Уркунбаев поделился с фондом "Защитники Отечества" фотографиями, как он сам съездил на своей LADA Granta в МФЦ и оформил документы.