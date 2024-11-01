Британский словарь назвал главное слово 2024 года

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2024 года - «brat».

Collins выбрал это слово, которое получило определение – «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением», так как оно стало одним из самых обсуждаемых после выходу альбома британской певицы Charli XCX с таким названием.

Британское издательство подчеркнуло, что «brat» стало не просто наименованием музыкального альбома, а «культурным феноменом», характеризующимся отсутствием серьезности и непостоянством.

В прошлом году кембриджский словарь английского языка назвал словом года глагол «галлюцинировать», так как оно обрело новое значение с появлением поколения чат-ботов, использующих искусственный интеллект GenAI. А годом ранее главным словом по версии Collins English Dictionary стало permacrisis - «пермакризис», образованное путем слияния слов «перманентный» и «кризис».