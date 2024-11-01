Стало известно, сколько мигрантов живут в России нелегально

Около 740 тысяч мигрантов живут в России нелегально, рассказал NEWS.ru депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. По его словам, порядка 8,5 млн человек стоят на миграционном учете в РФ, что составляет около 10% трудоспособного населения страны.

Согласно официальным заявлениям руководства МВД России, число нелегальных мигрантов составляет порядка 740 тысяч человек. В 2023 году в Российскую Федерацию прибыло около 9 млн трудовых мигрантов из стран — участниц СНГ. Из них поставлено на миграционный учет 8 млн 507 тысяч 906 граждан. Это составляет более 10% всего трудоспособного населения России, — заявил Никитин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил внедрить в стране «цифровую идентификацию мигрантов». По его словам, это позволит идентифицировать иностранцев на всей территории страны. Он также отметил, что граждане РФ устали от примеров безобразного поведения некоторых мигрантов и «этому нужно положить конец».

Также Медведев заявил, что в России нужно полностью исключить пребывание мигрантов, которые представляют угрозу безопасности страны. Он подчеркнул, что иностранцы с низкой квалификацией должны приезжать в РФ только на срок своей трудовой деятельности.