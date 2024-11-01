Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу продаже электронных сигарет по рецепту в аптеках, назвав ее «сюрреализмом».

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей предложил приравнять электронные сигареты и электронные средства доставки никотина (ЭСДН) к лекарственным средствам, а также ограничить их продажу. В организации полагают, что продавать такие устройства следует только в аптеках, причем по рецептам врачей-терапевтов.

Ни одна сигарета не может быть лечебной. [Для курильщиков] существуют специальные лекарственные средства, реабилитация, но я никогда не слышал о том, чтобы их переводили с одного вида сигарет на другой. Электронные сигареты – это, по сути, то же самое, что и обычные. Поэтому вопросы, связанные с реализацией электронных сигарет, не могут быть прерогативой врачей. Мы, наоборот, боремся с курением и говорим пациентам о том, что эту историю надо бросать. Один вид зависимости нельзя подменять другим видом зависимости. Ничего лечебного в электронных сигаретах нет – привычка курения с ними остается. И я никогда не слышал о том, чтобы больному прописывали какие-то сигареты. Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Специалист напомнил, что ранее в Госдуме планировали рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет в России.

«Возможно, здесь идет подковерная игра, связанная с тем, чтобы каким-то образом обойти полный запрет и найти способ легализации электронных сигарет», - предположил собеседник.

В случае принятия решения о продаже электронных сигарет в аптеках не только вырастет нагрузка на врачей, но увеличится число конфликтных ситуаций между медиками и пациентами, обращающимися к ним за рецептами, считает эксперт.

«Для того, чтобы медики могли бы выдавать такие рецепты, должны быть соответствующие клинические рекомендации. То есть врачам должны рекомендовать применять электронные сигареты как лекарство. С ними должны быть проведены клинические исследования, они должны быть зарегистрированы как лекарства, и только после этого можно будет говорить о подобном сценарии. Но если электронные сигареты – это не лекарства, тогда зачем все это «вешать» на врачей? Врачи говорят с пациентами о важности здорового образа жизни, рекомендуют им не пить алкоголь и не курить. А предложение, согласно которому они должны назначать сигареты, представляется каким-то сюрреализмом», - заключил Кондрахин.

Ранее врач-терапевт Альбина Рахматуллина рассказала о заболеваниях, развитие которых может спровоцировать курение вейпа.