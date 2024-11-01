За девять месяцев 2024 года число выдворенных из России нелегальных мигрантов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в беседе с ТАСС.

По его данным, с января за пределы страны выдворили более 60 тысяч приезжих, пребывающих в России незаконно.

«За девять месяцев прошлого года количество выдворенных лиц было порядка 30 тысяч», — подчеркнул главный судебный пристав страны.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с 2015 года в России в полтора раза выросло число депортированных мигрантов. Кроме того, по данным ведомства, 34 тысячам мигрантов сократили сроки временного пребывания на территории страны. Еще 180 тысячам иностранцев запретили въезд.

31 октября зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что Россию обязаны покинуть мигранты, которые не учатся и не работают. Он также заявил, что из-за не знающих русский язык детей в российских школах падает общий уровень образования.