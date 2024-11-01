В "прославившемся" отсутствием тепла подмосковном городе снова произошла коммунальная авария

Ноябрь в Чехове начался с аварии: без отопления остались поликлиника и детсад
Утром 1 ноября без отопления остались детский сад, поликлиника и свыше 20 жилых домов в Чехове. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации МП «ЖКХ Чеховского района», случилась очередная утечка на теплосети, которую сотрудники коммунальных служб охарактеризовали «технологическим инцидентом».
Так, изначально тепло перестало поступать в ряд жилых домов на улицах Ильича (15 домов) и Чехова (восемь домов), детскую поликлинику, центр социального обеспечения, дом творчества и детский сад №4. Специалисты уже провели ревизию оборудования и трассы, после чего тепло вернулось в ряд домов и детский сад.
«Ревизия оборудования и трассы завершены, обнаружена утечка на сетях. Специалисты приступили к ремонтным работам. Ориентировочный срок: 16:00. Приносим извинения за причиненные неудобства», - отметили в МП «ЖКХ Чеховского района».