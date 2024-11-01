Все товары, которые поступают на рынок России, проходят необходимую обработку перед тем, как попасть к конечным потребителям в идеальном состоянии. Об этом сообщил РИА Новости президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Климов.

«При логистических процессах могут возникать различные нюансы, но все товары проходят необходимую обработку, и к конечному потребителю они поступают в наилучшем виде, к которому мы все привыкли», — рассказал Климов, комментируя информацию о клопах в коробках с новой коллекцией Guess в одном из ТЦ Москвы.

Климов объяснил, что в Россию поступают товары на миллионы долларов из разных уголков мира, и «аналогичные ситуации могут возникать у любого бренда».

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По его словам, в торговом центре представлены сотни брендов, поэтому продавцы не могут знать обо всех нюансах поставок.

1 ноября Telegram-канал Mash писал, что в московский торговый центр «Афимолл» поступила партия курток из новой коллекции Guess из Казахстана. Когда продавцы открыли коробки с одеждой из них «посыпались» клопы.