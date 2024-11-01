Чичваркин* объявил о выходе из оппозиции

Бизнесмен Евгений Чичваркин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) заявил о выходе из оппозиции, так как она «не отражает дух и чаяния» российского народа. Его слова приводит RT.

© Соцсети

По словам Чичваркина*, он намерен «летать снаружи всех измерений».

«Никто [в оппозиции] не отражает дух, чаяния… то, что реально российский народ хочет… На самом деле, это могут понимать только те, кто остался в России», - заявил он.

Напомним, что Чичваркин* был основателем компании «Евросеть». Он эмигрировал в Великобританию в 2008 году. В России против него было возбуждено уголовное дело по статьям «похищение человека» и «вымогательство», однако в итоге Вестминстерский магистратский суд закрыл дело об экстрадиции предпринимателя.

Навальная заявила о президентских амбициях

В 2014 году Чичваркин* выступил с резкой критикой политики России. А в 2022 году был включен Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

*признан в России иностранным агентом.