Тяжело раненный на СВО боец получил затерявшуюся награду спустя полгода

Житель Кургана Сергей Иванов, тяжело раненный на специальной военной операции (СВО), получил затерявшуюся государственную награду спустя полгода. Об этом стало известно Ura.ru.

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По данным агентства, торжественное мероприятие состоялось 1 ноября в филиале фонда «Защитники Отечества». Награждал россиянина военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

«К награде я шел не только своим путем, но и благодаря моим боевым товарищам. Награду долго искали, но так получилось, что в штабе округа долго переоформляли документы по моей части, которая была откомандирована в другой военный округ, из-за чего произошла задержка», — пояснил Иванов.

В свою очередь, глава курганского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина отметила, что к поискам госнаграды подключились сотрудники прокуратуры и военно-следственного комитета.

Ранее сообщалось, что семья участника спецоперации на Украине из Татарстана лишилась денег после того, как вложилась в недвижимость.