Всем давно известно, что при жизни политик Владимир Жириновский очень ярко высказывался о каких-либо событиях. После его смерти люди заметили параллель, что многие его слова воплотились в реальность. «ФедералПресс» собрал сбывшиеся за этот год пророчества политика, а также то, что он предсказывал на 2025 год.

Что сбылось, а что нет в 2024 году по предсказаниям Жириновского

Незадолго до своей кончины Жириновский сделал прогноз, что выборы в США в 2024 году могут не состояться из-за внутренних конфликтов и распада. Однако на данный момент нет никаких явных признаков, подтверждающих его слова, и ситуация в США далека от полного краха системы. Скорее всего, это были лишь риторические преувеличения.

Также политик предсказывал украинский кризис и потерю территорий. Его прогнозы нашли отражение в нынешней политической ситуации. Несмотря на многочисленные предположения по поводу полномасштабных действий, Жириновский говорил не только об Украине, но и о Западной Европе и Америке, указывая на их возможное вмешательство и поддержание напряженности.

Кроме того, Жириновский не раз предупреждал о крупнейшем конфликте этого десятилетия, который развернется на Ближнем Востоке.

Предсказания Жириновского на 2025 год

Пророчества касались усиления Русского мира и интеграции стран бывшего СССР под влиянием России. Он утверждал, что к этому времени Россия станет центром объединенного государства, включая Казахстан, Украину, Армению и другие постсоветские страны. Этот процесс завершится к 2040 году, охватывая даже славянские страны Восточной Европы.

Многие предсказания Жириновского были общими и многозначными, что позволяло считать их «сбывшимися». Он опирался на инсайдерскую информацию и политические тенденции, что очевидно для каждого аналитика. Жириновский сумел привлечь внимание своим дерзким стилем, умело манипулируя общественным мнением.

Однако сейчас сложно сказать, сбудутся ли его прогнозы о крахе США и объединении Русского мира. Что можно сказать точно, дак это то, что Жириновский остается одной из ярких фигур современной политики, чьи слова продолжают вызывать интерес, пишет Life.ru.

Жириновский утверждал, что Америки больше не будет, и рекомендовал Трампу сыграть в гольф последний раз.