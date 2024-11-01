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Самые яркие образы звезд на Хэллоуин-2024

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© xtina, alix_earle, tyga/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Софи Тернер в образе героини культового фильма «Матрица» Тринити во время празднования Хэллоуина
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Софи Тернер в образе героини культового фильма «Матрица» Тринити во время празднования Хэллоуина 
© sophiet/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Ирина Шейк во время Хэллоуина в костюме карандаша из эмоджи
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Ирина Шейк во время Хэллоуина в костюме карандаша из эмоджи 
© irinashayk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Кайли Дженнер во время Хэллоуина в образе Барбареллы из одноименного фильма 1968 года
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Кайли Дженнер во время Хэллоуина в образе Барбареллы из одноименного фильма 1968 года 
© kyliejenner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Мелисса Джефферсон (Lizzo) в костюме, посвященном празднованию Хэллоуина
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Мелисса Джефферсон (Lizzo) в костюме, посвященном празднованию Хэллоуина 
© lizzobeeating/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Аликс Эрл в образе Чеширского Кота во время Хэллоуина
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Аликс Эрл в образе Чеширского Кота во время Хэллоуина 
© alix_earle/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Энн Хэтэуэй в образе Статуи свободы во время Хэллоуина
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Энн Хэтэуэй в образе Статуи свободы во время Хэллоуина 
© annehathaway/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Амала Ратна Зандиле Дламини (Doja Cat ) в образе цветка из видеоигры Conker's Bad Fur Day
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Амала Ратна Зандиле Дламини (Doja Cat ) в образе цветка из видеоигры Conker's Bad Fur Day 
© dojacat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Джиджи Хадид во время празднования Хэллоуина
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Джиджи Хадид во время празднования Хэллоуина 
© gigihadid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Холли Берри в образе ведьмы во время празднования Хэллоуина
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Холли Берри в образе ведьмы во время празднования Хэллоуина 
© halleberry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Эльза Хоск в образе принцессы Дианы во время празднования Хэллоуина
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Эльза Хоск в образе принцессы Дианы во время празднования Хэллоуина 
© hoskelsa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Айсис Найя Гастон (Ice Spice) в образе Лилу из фильма «Пятый элемент» во время празднования Хэллоуина
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Айсис Найя Гастон (Ice Spice) в образе Лилу из фильма «Пятый элемент» во время празднования Хэллоуина 
© icespice/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Ким Кардашьян в образе крокодила-альбиноса во время празднования Хэллоуина
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Ким Кардашьян в образе крокодила-альбиноса во время празднования Хэллоуина 
© kimkardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Марион Котийяр в образе падшего ангела и мужчина в костюме инопланетного существа во время празднования Хэллоуина
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Марион Котийяр в образе падшего ангела и мужчина в костюме инопланетного существа во время празднования Хэллоуина 
© marioncotillard/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Марта Хант в образе Черного лебедя из одноименного фильма во время празднования Хэллоуина
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Марта Хант в образе Черного лебедя из одноименного фильма во время празднования Хэллоуина 
© marthahunt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Милла Йовович с дочкой во время празднования Хэллоуина
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Милла Йовович с дочкой во время празднования Хэллоуина 
© millajovovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Никола Пельтц-Бекхэм в образе кролика Playboy во время празднования Хэллоуина
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Никола Пельтц-Бекхэм в образе кролика Playboy во время празднования Хэллоуина 
© nicolaannepeltzbeckham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Пэрис Хилтон в образе Мии Уоллес из «Криминального чтива» Квентина Тарантино во время празднования Хэллоуина
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Пэрис Хилтон в образе Мии Уоллес из «Криминального чтива» Квентина Тарантино во время празднования Хэллоуина 
© parishilton/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Барбара Палвин и Дилан Спроус в образах Кристины и Эрика из «Призрака оперы» во время празднования Хэллоуина
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Барбара Палвин и Дилан Спроус в образах Кристины и Эрика из «Призрака оперы» во время празднования Хэллоуина 
© realbarbarapalvin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Селена Гомес и Бенни Бланко в образах Алисы и Шляпника из культовой сказки Льюиса Кэролла во время празднования Хэллоуина
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Селена Гомес и Бенни Бланко в образах Алисы и Шляпника из культовой сказки Льюиса Кэролла во время празднования Хэллоуина 
© selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Майкл Нгуен Стивенсон (Tyga) в образе персонажа из телесериала «Байки из склепа» во время празднования Хэллоуина
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Майкл Нгуен Стивенсон (Tyga) в образе персонажа из телесериала «Байки из склепа» во время празднования Хэллоуина 
© tyga/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Тайла Лаура Ситал (Tyla) в образе Мисс Шэрон Стоун из фильма «Флинстоуны» 1994 года во время празднования Хэллоуина
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Тайла Лаура Ситал (Tyla) в образе Мисс Шэрон Стоун из фильма «Флинстоуны» 1994 года во время празднования Хэллоуина 
© tyla/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Виктория Джастис в образе Каролины из «Страны Кошмаров»
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Виктория Джастис в образе Каролины из «Страны Кошмаров» 
© victoriajustice/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Кристина Агилера в образе персонажа готического фильма «Дракула» Фрэнсиса Форда Коппола
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Кристина Агилера в образе персонажа готического фильма «Дракула» Фрэнсиса Форда Коппола 
© xtina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Накануне мир отмечал Хэллоуин — праздник, когда принято наряжаться в костюмы, отпугивать злых духов и устраивать маскарады. В последние годы многие знаменитости не упускают возможности продемонстрировать свои образы, выбирая наряды не только из фильмов ужасов, но и перевоплощаясь в известных актеров и музыкантов.

Так, Кайли Дженнер удивила поклонников, появившись в образе Джейн Фонды из культового фильма «Барбарелла» 1968 года, добавив к празднику яркий ретростиль. Никола Пельтц-Бекхэм выбрала дерзкий наряд зайца Playboy, а певица Кристина Агилера выбрала образ Дракулы, сделав акцент на загадочности с помощью необычного макияжа и стильного костюма.

Модель Эшли Грэм отметила Хэллоуин и свой день рождения в наряде невесты Битлджуса, а ее супруг Джастин Эрвин стал главным героем этого знаменитого фильма. Актриса Холли Берри также не осталась в стороне и появилась в классическом образе ведьмы, идеально передав атмосферу Хэллоуина.