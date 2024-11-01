Умерла артистка Татьяна Иванова

Умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Иванова
Заслуженная артистка России Татьяна Иванова скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Московский областной театр драмы и комедии в Telegram-канале.
Иванова умерла еще в понедельник, 28 октября. Сегодня родные и близкие простились с артисткой.
«Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам. Светлая память!» — добавили в театре.
Татьяна Павловна Иванова родилась 22 декабря 1946 года. Окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1970 году, после чего начала служить в Тбилисском театре имени Грибоедова. В 1972 году начала работу в Ногинском театре, который сейчас называется Московским областным театром драмы и комедии.
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Выступала на сцене в спектаклях «Поздняя любовь» и «Последний срок». Звание народной артистки РФ получила в 2004 году.