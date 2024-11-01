Умерла артистка Татьяна Иванова

Умерла 77-летняя актриса сериала «Склифосовский» Татьяна Иванова. Об этом сообщает «Российская газета».

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28 октября 2024 года ушла из жизни заслуженная артистка России Татьяна Иванова. Что стало причиной смерти — не уточняется. Прощание с Ивановой прошло 31 октября в Москве.

С 1972 года актриса играла на сцене Московского областного театра драмы и комедии. Она была задействована в спектаклях «Три безумных дня в Париже», «Женщина, которая не умеет плакать», «Кадриль».

Также умершая снималась в кино. Среди известных работ — «Склифосовский» и «Пятая стража».