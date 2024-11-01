Синоптик рассказал о погоде в ноябре

Ноябрь в этом году будет относительно теплым и влажным на большей части России. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

При этом в начале месяце ожидается «холодный старт», отметил специалист. Эпицентр аномалии тепла прогнозируется в Центральной Сибири, где положительное отклонение от нормы может составить 5-7 градусов, подчеркнул синоптик.

В Центральной России первая неделя будет холодной и даже с формированием временного снежного покрова до 3-6 см, заявил Тишковец. Во второй семидневке потеплеет, и температура превысит норму на 1-2 градуса, снежный покров растает, прогнозирует специалист.

«Ноябрь, в целом, выдастся на 2-2,5 градуса выше климатической нормы (норма: ночь "-3,3", день "+1,1"). Осадков выпадет на 10-30% больше многолетней нормы, которая для столицы составляет 52 мм. То есть, последний месяц осени будет довольно пасмурным, слякотным, ветреным, но относительно теплым», - подчеркнул синоптик.

Ранее Тишковец заявил, что в пятницу, 1 ноября, в Москве выпадет 50 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, такую погоду спровоцирует североатлантический циклон «Мартина», который обрушится на столицу в первый день ноября.