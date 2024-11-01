Тревел-блогер Вася Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко) вышел на связь после сообщений о похищении в Пакистане. Как пишет Telegram-канал Shot, сейчас он продолжает путешествовать.

Бабко намекнул, что никакого похищения на самом деле не было и пошутил, что его «отпустили и сверху пивка дали». Где он был прошлую неделю и почему не отвечал на сообщения, блогер пока не рассказывает.

Напомним, что связь с Васей Щупальце оборвалась 25 октября. После этого в СМИ Пакистана появилась информация о его возможном похищении в Северном Визаристане. Утверждалось, что к этому причастна пакистанская террористическая организация «Группа Хафиза Гуля Бахадура». Его знакомые после заявили, что в действительности блогер должен был в это время находиться в Индии и предупреждал, что будет без связи.

После того, как информация распространилась в СМИ, посольство РФ в Пакистане заявило, что проверяет сообщения на достоверность.