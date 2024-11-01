Названы последствия появления трещины в системе реактора Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС устранена микротрещина в системе одного из реакторов, которая была обнаружена на специализированном оборудовании, заявил директор станции Юрий Черничук. По его словам, которые передает ТАСС, каких-либо нестандартных последствий не наступило, утечки радиоактивных веществ допущено не было.

Это оборудование, оно имеет свойство периодически выходить из строя. Та микротрещина, которая была обнаружена на этом трубопроводе, <...> что с ней делать, персонал знает. Все мероприятия были выполнены, был устранен этот дефект, — сказал Черничук.

Он добавил, что ситуация находится на контроле специалистов, после серии проверок оборудование будет введено в работу. В завершение директор станции подчеркнул, что объект функционирует в штатном режиме, а радиационный фон на АЭС и прилегающей к ней территории находится в пределах нормы.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщал, что на одном из реакторов АЭС в Запорожской области была зафиксирована небольшая утечка воды. Он подчеркивал, что опасности в связи с этим нет. По его словам, в условиях конфликта трудно обеспечить регулярное обслуживание оборудования станции.