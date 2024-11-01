Коммунальные службы могут отключить холодную воду в элитном пентхаусе семьи народного артиста России, депутата Госдумы Дмитрия Певцова из-за накопившихся долгов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, оплата по счетчикам в квартире в Хамовниках стоимостью $3 млн не производится уже три года, с 1 декабря 2021-го.

«Мосводоканал» подал иск к актеру, так как долг за водоснабжение вырос уже до 13 тыс. 415 рублей. Также, чтобы избежать отключения воды, актеру и его жене придется оплатить 500 рублей госпошлины.

Певцов: вместо запрета чайлдфри нужно пропагандировать семейные ценности

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета Александра Бородянского, написавшего сценарии к фильмам «Афоня», «Ворошиловский стрелок», «Мы из джаза», «Курьер». Бородянский отметил, что блокировка могла произойти из-за его дочери, которая не платит за коммунальные услуги в квартире, оформленной на сценариста.