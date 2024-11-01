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На Запорожской АЭС ответили на сообщения об утечке воды из реактора

Нарушений условий безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не обнаружено. Об этом РИА Новости сообщила представитель станции.

На Запорожской АЭС ответили на сообщения об утечке воды из реактора
© РИА Новости

По ее словам, радиационный фон в районе атомного объекта не превышает норму.

Вечером 31 октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на одном из реакторов ЗАЭС зафиксировали утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонтных работ нужно было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.

После получения сведений об утечке эксперты посетили энергоблок №1. Позднее специалистов уведомили об окончании сварочных работ. В настоящий момент продолжается радиографическая проверка сварных швов.

Общество
МАГАТЭ