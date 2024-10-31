Депутат Госдумы попросила Бастрыкина проверить йога Имрама Крийя

Депутат Государственной Думы Ксения Горячева направила запрос главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении гуру Имрама Крийя. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, новости».

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В своем письме парламентарий выразила беспокойство по поводу материалов в СМИ, касающихся этого мужчины. Горячева отметила, что в его поведении могут быть признаки принуждения к сексуальным отношениям, а также изнасилования.

Если будут установлены факты неправомерных действий, депутат призывает возбудить уголовное дело.

Имрам Крийя, настоящее имя которого Имран Мусаханов, является 56-летним автором мастер-классов по духовному саморазвитию. Он позиционирует себя как йога, монаха и мыслителя, написал Telegram-канал.

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