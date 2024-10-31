В аэропорту Дубая оказались заперты пассажиры рейса в Россию

В аэропорту Дубая оказались заперты пассажиры рейса авиакомпании «Азимут», который летел в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что причиной стали технические неполадки. Сначала рейс «Аль-Мактум — Минеральные воды» несколько раз перенесли, при этом в какой-то момент пассажиров даже подвезли к самолету. Однако в последний момент автобус развернулся обратно в аэропорт. Во второй раз пассажиров успели посадить на борт, а самолет запустил двигатели, но полет все равно отменили.

Как рассказали сотрудники аэропорта, вылет невозможен из-за технической неисправности. При этом представители «Азимута», на связь с клиентами не выходят, информации о новом времени вылета нет. Ситуация осложняется тем, что аэропорт закрывается на ночь, но пассажиры не могут выйти на улицу, поскольку для этого им нужно заново пройти таможню, которая в данный момент уже не работает. Кроме того, у пассажиров также нет доступа к багажу.

«Наша судьба вообще непонятна. Мы будем здесь или работники аэропорта выгонят нас на улицу? Они вообще-то как бы не обязаны нас тут держать», — рассказал источнику один из пассажиров.

Ранее в Дубае также почти на сутки застряли туристы из-за задержки рейса в Москву.