Скончался первый политрук МВД и друг маршала Жукова Зазулин

На 101-м году жизни скончался первый глава управления по политико-воспитательной работе МВД СССР и друг советского маршала Георгия Жукова Алексей Зазулин. Об этом сообщается на сайте Совета ветеранов центрального аппарата ОВД.

Причина смерти не уточняется. Также пока нет информации о дате и месте прощания.

Зазулин родился в городе Острогожское Воронежской области в 1924 году. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях под Москвой и Ленинградом, в Карелии, Заполярье и Норвегии. Награжден орденами Отечественной войны двух степеней, Красной Звезды, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После Великой Отечественной войны он завершил обучение в юридическом институте, он сменил много профессий. В результате он ушел работать в милицию, где стал начальником Управления по политико-воспитательной работе МВД СССР и часто встречался с Жуковым. Многие годы их связывала дружба.