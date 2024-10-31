Жителей российского региона предупредили об опасности из-за космической ракеты

На территории Якутии ожидается падение частей космической ракеты «Союз-2». Об опасности жителей российского региона предупредили в Министерстве по делам гражданской обороны (МинГО) Якутии, сообщение опубликовано на странице ведомства во «ВКонтакте».

По сообщению властей, 5 ноября, после запуска, на территорию Якутии упадут сразу несколько частей космической ракеты — головной обтекатель, центральный блок и хвостовой отсек. Ожидается, что обломки упадут в Алданском, Олекминском, Вилюйском и Верхневилюйском районах региона.

«Уважаемые жители республики, охотники, оленеводы и рыболовы, воздержитесь от посещения лесных массивов на период проведения пусков ракеты-носителя», — сообщили власти региона.

Ранее сообщалось, что рыбные консервы из Ямала, которые производит Салехардский комбинат, отправили в космос на корабле «Прогресс МС-20».