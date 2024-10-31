Стало известно местонахождение Алексея Блиновского

Розыск Алексея Блиновского, супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской, прекращен, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову. Его уголовное дело приостановлено. Мужчина продолжает проходить службу по контракту на специальной операции.

Блиновский считается обвиняемым по уголовному делу по статье о пособничестве уклонению от уплаты налогов. Он был объявлен в федеральный розыск из-за неявки к правоохранителям. После этого его задержали в зоне СВО и отправили в столицу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что муж Блиновской Алексей стал снайпером в зоне спецоперации на Украине. По данным канала, он прошел полный курс и успел отработать в паре под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. Во время тренировок, по словам источника, он помогал командирам обучать новичков.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал решение Блиновского стать снайпером мужским поступком, так как это одна из самых трудных и опасных профессий. Он подчеркнул, что таких бойцов не берут в плен.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что Блиновская платила минимум полмиллиона рублей блогерам за рекламу «Марафона желаний». По данным ресурса, на начальном этапе своей карьеры она заплатила телеведущей Виктории Боне примерно 500 тысяч рублей, а блогеру Надин Серовски получила уже 800 тысяч рублей.