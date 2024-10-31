Кем заменят мигрантов в ЖКХ и на стройках России

В России нашли способ заменить мигрантов на стройках и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Правительство утвердило Концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года: предлагается привлечь к работе молодежь. Эксперт по жилищному праву и вопросам ЖКХ Виктор Федорук рассказал URA.RU, что необходимо пересмотреть процесс подготовки специалистов.

Согласно концепции, численность профессионалов, занятых в сфере строительства и ЖКХ, должно постоянно увеличиваться: если по итогам этого года их должно быть 6,5 млн человек, то к 2030 году необходимо повысить планку до 6,8 млн, а к 2035 — до 7,3 млн.

«Президентом перед стройкомплексом России поставлены масштабные задачи по формированию комфортной, безопасной среды для жизни. Они найдут отражение в новом национальном проекте „Инфраструктура для жизни“. Поэтому важно, чтобы у нас были квалифицированные кадры, готовые к достижению самых амбициозных целей», — приводят слова вице-премьера Марата Хуснуллина на сайте правительства.

Власти поставили следующую задачу вузам и колледжам — переориентироваться на избавление от разрыва между требованиями образовательных программ и реальными нуждами отрасли. А также совместно с предприятиями обновить учебную, лабораторную, исследовательскую базы. В стране наблюдается большой дефицит грамотных специалистов в сфере строительства и ЖКХ, поэтому правительство акцентирует внимание на этой теме, отметил Виктор Федорук.

«Некоторые родители говорят детям „не будешь хорошо учиться, пойдешь работать сантехником или электриком“. Но дело в том, что эти профессии требуют грамотных, образованных людей. Надо знать математику, физику, строение инженерных сетей в доме, иначе специалист не сможет решить проблему жильцов, а в худшем случае еще и хуже все сделает», — рассуждает Виктор Федорук.

Поэтому, одна из главных задач, стоящая перед отраслью — повысить престиж профессии и, конечно же, обеспечить профессиональных специалистов соответствующими зарплатами и другими условиями, чтобы идти работать на стройку или в управляющую компанию было не только не стыдно, но и прибыльно. Правда, сначала нужно решить еще одну проблему, отмечает эксперт — нехватку образовательных учреждений.

«Раньше были распространены во всех регионах ПТУ, откуда выпускали готовых специалистов. Сейчас же их практически не существует. Правильно, что правительство уделяет внимание развитию образовательных учреждений. Нужно это сделать по всей стране, если мы хотим минимизировать кадровый голод. Иначе компаниям придется продолжать брать необученных, неопытных специалистов, а это очень затратно», — добавляет эксперт.

Например, если на стройку придет маляр или каменщик без опыта, и к нему поставят грамотного специалиста со стажем, чтобы он учил его на месте, пройдет много времени, прежде чем из новичка выйдет толк, считает Виктор Федорук. А сам профессионал будет отвлекаться от своей основной работы, ради которого его и взяли.