Пограничники РФ спасли заблудившуюся собаку из Финляндии

Российские пограничники спасли заблудившуюся собаку, которая забежала на территорию Печенгского района Мурманской области из Финляндии. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, животное заблудилось и пришла на территорию РФ. Во вторник, 29 октября, собаку обнаружили в Печенгском районе Мурманской области, она блуждала по приграничью. Собеседник агентства отметил, что российские пограничники, чтобы спасти животное от замерзания и возможной гибели, приютили, отогрели и накормили его. После этого они передали собаку финской стороне в соответствии с международным договором.

Ранее сообщалось, что на территории Мурманской области поймали лайку с GPS-трекером. Устройство регистрировало ее маршрут.