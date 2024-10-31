Россияне больше не смогут купить пиво 0,5

Единственный производитель алюминиевой тары в России компания «Урбан Крафт» объявил о прекращении выпуска банок объемом 0,5 литра. Теперь производство будет сконцентрировано на таре меньшего объема — 0,45 литра. Это изменение затронет не только пиво, но и другие напитки. Ura.Ru

В распоряжении Mash оказался документ, в котором говорится о том, что это не их решение. Классический объем тары перестали заказывать производители. News.ru

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, которые показали, что россияне стали меньше употреблять алкоголь. Российская газета