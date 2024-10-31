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Россияне больше не смогут купить пиво 0,5

Единственный производитель алюминиевой тары в России компания «Урбан Крафт» объявил о прекращении выпуска банок объемом 0,5 литра. Теперь производство будет сконцентрировано на таре меньшего объема — 0,45 литра. Это изменение затронет не только пиво, но и другие напитки. Ura.Ru

В распоряжении Mash оказался документ, в котором говорится о том, что это не их решение. Классический объем тары перестали заказывать производители. News.ru

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, которые показали, что россияне стали меньше употреблять алкоголь. Российская газета

Россияне больше не смогут купить пиво 0,5
© РИА Новости
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