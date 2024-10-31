Актрису из фильма "Брат" положили в психиатрическую больницу

Актрису Лилию Доротенко, известную по своей роли в культовом фильме «Брат», положили в психиатрическую больницу имени Кащенко. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости» со ссылкой на собственный источник.

© Фильм "Брат"

Отмечается, что 93-летнюю женщину забрали санитары, которые приехали по вызову социальных служб. При этом решение о госпитализации актрисы было принято только со второго раза — в первый раз врачи пытались уговорить Доротенко отправиться на лечение, но она ответила отказом. На второй раз женщину забрали на лечение силой.

Собеседник издания также уточнил, что врачи попытались связаться с сыном актрисы Ярославом Доротенко, однако тот «заявил, что у него нет матери». Позже Telegram-канал добавил, что сын актрисы все же вышел на связь — по его словам, актриса не находится в больнице имени Кащенко. Однако где сейчас находится Лилия Доротенко, он не уточнил.